أعلنت شركة المياه و التطهير للجزائر (سيال) اليوم الجمعة في بيان لها أنها وضعت برنامجا لتوزيع المياه (التزويد بالماء) بكل من المدينة الجديدة سيدي عبد الله، معالمة و المناطق العلوية لبلدية زرالدة وكذا المناطق السفلى لبلدية زرالدة، سطاوالي و عين البنيان وذلك عقب أعمال التخريب التي ارتكبها مجهولون على هياكل مهمة لنقل المياه الصالحة للشرب.

وأوضح ذات المصدر أنه ومن أجل ضمان تزويد زبائنها بالمياه الشروب، وضعت سيال برنامج التوزيع التالي (التزويد بالماء) :

المدينة الجديدة سيدي عبد الله، معالمة و المناطق العلوية لبلدية زرالدة من الساعة 00:00 إلى 08:00 صباحا.

وأضاف ذات المصدر بخصوص المناطق السفلى لبلدية زرالدة، سطاوالي و عين البنيان من 08:00 إلى 00:00.