أشرف اللواء عمار أعثامنية قائد القوات البرية، رفقة اللواء حسان علايمية، قائد الناحية العسكرية الرابعة، أمس الخميس، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية نفذته وحدات القطاع العملياتي شمالي-شرق إن أميناس، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان اليوم الجمعة، أنه: "تطبيقا للتوجيهة السنوية للتحضير القتالي لسنة 2019/2020، أشرف السيد اللواء عمار أعثامنية قائد القوات البرية، رفقة السيد اللواء حسان علايمية، قائد الناحية العسكرية الرابعة، يوم 04 جوان 2020، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية نفذته وحدات القطاع العملياتي شمالي-شرق إن أميناس".

وأضاف المصدر أن اللواء قائد القوات البرية استمع إلى عرض حول التمرين قدمه قائد القطاع العملياتي، تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذه، ليتابع بعدها عن كثب مجريات التمرين الذي اتسم بدرجة عالية من الانسجام القتالي بين الوحدات المشاركة في تنفيذ المهام القتالية الموكلة بنجاح.

في نهاية التمرين، ثمن السيد اللواء الجهود المبذولة من طرف عناصر الوحدات المشاركة ونوه بالنتائج الإيجابية المحققة، وأكد على أهمية مثل هذه التمارين في إكتساب الخبرات الضرورية لتعزيز الجاهزية العملياتية والوصول بها إلى أعلى مستوياتها.