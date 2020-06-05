سيترأس وزير الطاقة والرئيس الحالي لندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) محمد عرقاب يوم غد السبت أشغال الاجتماع الـ179 لندوة أوبيب، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع الذي سيُعقد على الساعة الواحدة ظهرا (13:00) بتقنية التحاضر عند بعد سيتبعه في الساعة الثالثة زوالا (15:00) الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة أوبيب ومن خارج أوبيب والذي سيجمع البلدان الموقعة على إعلان التعاون.

كما أوضح ذات المصدر أن هذه الاجتماعات ستخصص لـ "دراسة وضع سوق النفط العالمية وآفاقها للأشهر المقبلة وكذلك تنفيذ اتفاق 12 أبريل 2020 المتعلق بخفض إنتاج الدول الموقعة على إعلان التعاون".