قتلت قوات فرنسية زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، عبد المالك دروكدال خلال عملية في شمال مالي، وفق ما جاءت به وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي،اليوم الجمعة.

وكتبت الوزيرة على "تويتر": "في 3 جوان تمكنت القوات العسكرية الفرنسية، بدعم من الشركاء، من القضاء على أمير تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، عبد المالك درودكال والعديد من المقربين منه، وذلك خلال عملية في شمال مالي".

ووصفت الوزيرة العملية بأنها "نجاح باهر" وضروري للأمن والاستقرار في المنطقة.