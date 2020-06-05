خرج الآلاف في مظاهرات بالعاصمة المالية باماكو، للمطالبة برحيل الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، منتقدين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي تعيشها البلاد.

ووصف القيادي الإسلامي، الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى في البلاد محمد ديكو خلال كلمة له، الرئيس كيتا بأنه "المشكل الذي تعاني منه مالي".

ويأتي تنظيم هذه المظاهرات بمبادرة من "الجبهة من أجل الحفاظ على الديمقراطية"، والتي تضم أحزابا سياسية معارضة، وشخصيات دينية، وبعض منظمات المجتمع المدني.