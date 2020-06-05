خلف حادث اصطدام بين سيارتين سياحيتين على الطريق الوطني رقم 80 في جزئه الرابط بين ولايتي ڨالمة وسكيكدة ،مساء اليوم الجمعة، 08جرحى الذين أُصيبوا إصابات متعددة،حسب خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة.

وقع الحادث بإقليم مشتة مكاسة التابعة إداريا لبلدية بوعاتي محمود ، إثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين ، ما تسبب في إصابة 08 أشخاص ، ثلاثة ذكور وخمسة إناث، تتراوح أعمارهم بين سنتين اثنتين و73سنة ، حسب المصادر ذاتها .

وقد تدخلت مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مُرفقة بمصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية بوعاتي محمود ، بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى بعين المكان ، ثم نقلتهم على متن 03 سيارات إسعاف تابعة لها ، إلى المصالح الاستعجالية للمؤسسة العمومية الاستشفائية الحكيم عقبي بعاصمة الولاية.