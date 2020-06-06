الصين تسجل 3 إصابات جديدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحلول يوم الجمعة نزولا من خمس حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة على موقعها الإلكتروني أن كل الحالات واردة من الخارج.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 83030 في حين ظل عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

البرازيل تسجل 1005 حالة وفاة جديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية مساء الجمعة تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالبرازيل إلى 35026 حالة وحالات الإصابة المؤكدة إلى 645771 حالة.

ألمانيا تسجل 407 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 407 حالات ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183678 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 33 ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8646.

المكسيك تسجل 4346 حالة إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة تسجيل 4346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 625 حالة وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 110026 وعدد حالات الوفاة إلى 13170 حالة.

عقار للسرطان يظهر مؤشرات إيجابية لمرضى كوفيد-19

أظهر عقار كالكوينس لعلاج سرطان الدم الذي تنتجه شركة أسترازينيكا مؤشرات أولية على مساعدة مرضى كوفيد-19 ممن يتلقون العلاج في المستشفى على تخطي أسوأ مراحل المرض في الوقت الذي يتدافع فيه الباحثون لإعادة استخدام العلاجات الحالية للمساعدة في مكافحة العدوى الفتاكة.

وشجعت نتائج البحث الأولي الذي شمل 19 مريضا، بدعم من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، شركة الأدوية البريطانية على استكشاف الاستخدام الجديد للدواء في تجربة سريرية أوسع أعلنت في أبريل نيسان.

وكان 11 مريضا يتنفسون بمساعدة أجهزة تنفس عندما بدأوا دورة كالكوينس لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما، وأصبح بإمكان ثمانية منهم التنفس دون الحاجة لجهاز، وفقا لنتائج وردت في بحث شارك في وضعه خوسيه باسيلجا رئيس قسم أبحاث الأورام في الشركة.

كان ثمانية مرضى على أجهزة تنفس بشق حنجري عندما بدأوا تناول كالكوينس، وجرى إخراج أربعة منهم وإن كان أحدهم توفي بسبب انسداد رئوي.

وقال باسيلجا "كان هؤلاء المرضى في حالة غير مستقرة للغاية وكان يمكن أن يكونوا في مرحلة خطيرة... خلال يوم إلى ثلاثة أيام، تحسن غالبية هؤلاء المرضى من حيث التنفس الصناعي واحتياجات الأكسجين".