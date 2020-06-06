Getty Images في الطريق للبيت الأبيض خطت على الأرض عبارة "حياة السود مهمة"

غيرت عمدة واشنطن العاصمة اسم ساحة قريبة من البيت الأبيض إلى "حياة السود مهمة"، وذلك في انتقاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشفت العمدة مورييل بوزار، وهي من الحزب الديمقراطي، النقاب أيضا عن جدارية رُسمت على حائط في الطريق المؤدي للبيت الأبيض كُتب عليها "حياة السود مهمة".

وطالبت بوزار أيضا بأن يبعد ترامب القوات الفيدرالية من واشنطن.

وتأتي إجراءات عمدة العاصمة قبيل احتجاجات مرتقبة في عطلة نهاية الأسبوع.

وأدت الإحتجاجات التي تأججت في واشنطن إلى رد فعل حازم من البيت الأبيض، حيث أمر ترامب بنشر الآلاف من القوات الفيدرالية.

ووجهت انتقادات لترامب لأمره السلطات بإبعاد المتظاهرين السلميين بالقوة من ساحة قبالة البيت الأبيض حتى يتمكن من عبور الشارع لالتقاط صورة أمام كنيسة.

وأطلقت بوزار اسم "حياة السود مهمة" على ساحة كنيسة سانت جون، وقالت "نحن، أهل واشنطن، نريد أن نكون هنا سويا بصورة سلمية لإيضاح أننا في أمريكا يمكننا أن نتظاهر في سلام، وأن تتظلم أمام الحكومة وأن تطالب بالتغير".

وأوضح جون فلاتشيتشيو، كبير موظفي مكتب عمدة العاصمة، أن هذه الخطوة تهدف إلى "تكريم المتظاهرين الذين يحتجون بصورة سلمية".

لكن شبكة "حياة السود مهمة" انتقدت إجراءات عمدة العاصمة، ووصفتها بأنها "شكلية للإلهاء عن إجراء تغييرات سياسية حقيقة" وسبيل "لترضية الليبراليين البيض بينما يتم تجاهل مطالبنا".

ويزيد عدد سكان واشنطن من السود عن البيض، ولكن يوجد بها واحد من أعلى نسبة التفاوت الاقتصادي بين البيض والسود في الولايات المتحدة.

وهدد ترامب على تويتر بـ"جلب مجموعات أخرى من الرجال والنساء إلى العاصمة"، إذا لم تعامل بوزار قوات الحرس الوطني الفيدرالية بصورة جيدة".

ما هي الإجراءات التي اتخذتها عمدة واشنطن العاصمة؟

كتبت بوزار خطابا لترامب الخميس، طالبة منه "سحب القوات الفيدرالية الاستثنائية وقوات الجيش من العاصمة".

Getty Images قوات الحرس الوطني على مقربة من النصب التذكاري لابراهام لينكولن في واشنطن

وتقول في خطابها إن حظر التجول في واشنطن تم رفعه بدءا من صباح الجمعة، وإن شرطة العاصمة قادرة على التعامل مع المتظاهرين السلميين.

وكتبت بوزار في رسالتها "نشر قوات الأمن الفيدرالية يأجج غضب المتظاهرين ويزيد من مظالم الذين يتظاهرون للمطالبة بإصلاحات للأنظمة العنصرية المعطوبة التي تقتل الأمريكيين السود".

وأضافت بوزار في خطابها "أرى أن قوات الأمن يجب أن تحمي حقوق المواطنين الأمريكيين، ولا يجب أن تُستخدم لتقيدها".

وكثيرا ما اشتبكت بوزار مع البيت الأبيض منذ إجلاء المتظاهرين من متنزه لافاييت سكوير، بالقرب من البيت الأبيض، يوم الاثنين حتى يتمكن ترامب من زيارة كنيسة. ووصفت قرار استخدام العنف لفض المتظاهرين بأنه "مشين".