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قال مايكل جوردن، أسطورة كرة السلة الأمريكية، إنه سوف يتبرع بمئة مليون دولار لجماعات تعمل من أجل تحقيق المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية.

وأوضح اللاعب السابق في بيان أنه وعلامته التجارية "جوردن براند" سوف ينفقان هذه الأموال على مدار عشر سنوات.

ومن المقرر أن يستخدم هذا التبرع الضخم في دعم عدد من المنظمات التي تسعى لمكافحة "العنصرية المتأصلة".

يأتي ذلك في أعقاب خروج مظاهرات في عدد كبير من المدن الأمريكية وفي دول أخرى حول العالم احتجاجا على مقتل جورج فلويد، الرجل أسود البشرة، على يد شرطي أمريكي.

وتوفي فلويد، وهو أعزل، في الخامس والعشرين من مايو/ أيار الماضي بعد أن جثا شرطي أمريكي أبيض على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.

وجاء في بيان جوردن: "نعلن التزاما مشتركا من مايكل جوردان و"جوردن براند" بالتبرع بمئة مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة. لابد أن ننضم إلى قوى المجتمع والحكومة والقيادات المدنية لإحداث أثر دائم سويا".

وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي أن نقوم به للدفع في اتجاه أثر حقيقي ينعكس على مجتمع السود. ونحن نتحمل المسؤولية بسرور".

وفي الأسبوع الماضي، قال جوردن إنه "حزين بشدة ومتألم حقا وغاضب بشكل لا لبس فيه".

وأضاف: "أرى وأشعر بألم الجميع وغضبهم وإحباطهم. أساند أولئك الذين ينتقدون العنصرية المتأصلة والعنف تجاه أصحاب البشرة الملونة في بلدنا".

"لقد فاض بنا الكيل".