نفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والناخب الوطني جمال بلماضي، "بصفة قطعية" وجود أي اتصال مع لاعب نادي فرايبورغ الألماني جوناثان شميد، وحارس نادي راسينغ سنتاندار لوكا زيدان.

وجاء رد "الفاف" بعد تصريحات أدلى بها اللاعب جوناثان شميد لجريدة "فرانس فوتبال" وتناقلته العديد من وسائل الإعلام، حول اتصال الناخب الوطني به لتمثيل "الخضر".

وقال بلماضي لموقع الفاف :" ربما تم الاتصال به من طرف أشخاص منتحلين اسمي، بالنسبة لي لم يسبق لي أن تحدثت مع هذا اللاعب لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولن أغير طريقة عملي اليوم، فيما يخص معالجة ملف أي لاعب مهم للمنتخب الوطني".

وأضاف يلماضي" أنا أفند هذه الأخبار الرائجة، وأغتنم الفرصة من أجل أن أقول نفس الأمر بخصوص التواصل مع الحارس لوكا زيدان، رغم أني لم أشأ الرد في وقتها، ولن أرد مستقبلا على هذا الكذب والافتراء، مادامت المعلومة لم تأتي على لسان المعني بالأمر".