بات اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة خارج حسابات المدرب الصربي لنادي الغرافة القطري سلافيا يوكانوفيتش بعد تأكد عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة السيلية بالقسم الثاني "لدوري النجوم" والتي كانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي حسبما أوردته الصحافة المحلية اليوم الجمعة.

ويواصل اللاعب الجزائري برنامجه العلاجي والتأهيلي استعدادا للعودة إلى صفوف الفهود في الموسم المقبل.

يذكر أن اللاعب عدلان قديورة قد انضم إلى صفوف نادي الغرافة القطري في بداية الموسم الجاري قادما من فريق نوتنغهام فورست الانجليزي. ونجح في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للفريق رفقة مواطنه سفيان هني قبل أن يتعرض للإصابة.

وتركن البطولة القطرية الممتازة للراحة بسبب جائحة كورونا ولم يحدد الاتحاد القطري لكرة القدم موعد استئناف المنافسة.