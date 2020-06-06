نسبت قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية في حسابها على تويتر إلى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله أمس الجمعة إن هناك مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ ثلاثة أعوام وإن قطر منفتحة على إجراء مفاوضات.

ونقلت الجزيرة عن الشيخ محمد قوله "منفتحون على الحوار ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشرا شرط أن تكون جادة وصادقة".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في جوان 2017 بسبب مزاعم بأنها تدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة ذلك وتتهمهم بمحاولة تقويض سيادتها.

وقال الوزير "نأمل أن تختلف المبادرة الجديدة عن سابقاتها ونجد جدية بالتعامل مع مبادرة الكويت"، مضيفا أن قطر أجرت بعض المحادثات مع السعودية في نهاية 2019، لكن العملية توقفت.

وقالت وكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة دشنت مساعي جديدة لحمل الدول الأربع على إعادة فتح المجال الجوي الخليجي للطائرات القطرية وخاصة طائرات الخطوط الجوية القطرية كخطوة أولى لإنهاء الأزمة.