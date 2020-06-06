خلف حادث مرور خطير وقع مساء أمس على مستوى شاطئ "لمدراغ" ببوسفر في وهران، قتيلين و5 جرحى، وتم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الترك في حين نقل الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية ذاتها.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية ببوسفر مدعومة بوحدة عين الترك ومركز الإسعاف الطرقي الأندلسيات مساء أمس بالطريق الولائي رقم 84 في شقه الرابط بين بوسفر وعين الترك بالقرب من المكان المسمى "لمدراغ" ببلدية بوسفر، من أجل حادث مرور خطير و مميت تمثل في اصطدام سيارة بدراجة نارية من الحجم الكبير.

وتسبب الحادث في وفاة شخصين "25 سنة" كانا على متن الدراجة النارية مكان وقوع الحادث الأخيرين اللذين تم تحويل جثتيهما من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجبر تامي بعين الترك وذلك في الوقت الذي خلف فيه إصابة 5 أشخاص أعمارهم من 8 إلى 40 سنة بجروح متفاوتة الخطورة هؤلاء الذين تم تقديم لهم الإسعافات اللازمة في موقع الحادث قبل نقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى ذاته.