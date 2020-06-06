اتخذت الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة "ايتوزا" جملة من الإجراءات الوقائية تحسبا لاستئناف نشاطاتها بعد رفع الحجر الصحي، حسب ما علمته وأج من مسيري الشركة.

وأكد المكلف بالإعلام بذات الشركة حسان عباس لوكالة الأنباء الجزائرية أنه من بين جملة الإجراءات الوقائية الاحترازية التي ستطبقها تحسبا لاستئناف النشاطات بعد رفع السلطات العمومية للحجر الصحي "تعقيم الحافلات قبل مغادرتها المستودع".

ومن بين الإجراءات الأخرى التي حضرت لها الشركة أشار ذات المسؤول إلى "عزل المساحة التي يحتلها السائق من خلال وضع حواجز تبعده عن بقية المسافرين" إلى جانب التقليص من عدد الزبائن بـ 25 راكبا بدل من 100 راكب قبل تفشي فيروس كورونا.

وللاستجابة للطلب ذكر عباس في هذا السياق بـ"الرفع من عدد الحافلات مع التخفيض من مدة الانتظار إلى 15 دقيقة بين إقلاع الحافلة الأولى ووصول تلك التي تليها مع التقليص من عدد المحطات بعد إعلام الزبون بذلك".

وأوضح من جهة أخرى أن الشركة وتفاديا لنقل العدوى بفيروس كورونا "اختارت صيغة جديدة للتسعيرة ومدة تذكرة النقل حيث سيتم بيع تذاكر صالحة لمدة أسبوع بسعر 200 دج وأخرى صالحة لمدة 15 يوم بسعر 500 دج".

كما أشار إلى أن الشركة ستوجه زبائنها إلى الدخول عبر الباب المركزي مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي بين الزبون و الآخر مستعينة في ذلك بقابض لتسيير وتنظيم هذه المهمة .

وفي إطار نفس الإجراءات الوقائية ستحرص الشركة -كما أضاف-"على تعقيم الحافلات قبل انطلاقها ووضع خطوط تبرز مسافة التباعد الاجتماعي وذلك لتنظيم الخدمة".

وكشف عباس في هذا السياق عن تزويد الحافلات بنظام تعقيم أوتوماتيكي مؤمن يمكن أن يعقم حوالي 110 شخص في نفس الوقت.

وقد حضرت الشركة –يضيف ذات المسؤول - قبل استئناف مختلف النشاطات عبر القطر وبمجرد الإعلان عن رفع الحجر الصحي ملصقات توعوية لفائدة المواطنين تحثهم من خلالها على الانضباط والاحترام الصارم لهذه التعليمات .