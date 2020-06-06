احترقت، اليوم السبت، شاحنة تابعة لمؤسسة "نفطال" كانت تقول قارورات غاز البوتان، بولاية أم البواقي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية ام البواقي "تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة فكيرينة وبدعم من 3 وحدات بتاريخ 06 جوان 2020 على الساعة 06سا و11د لأجل إحتراق شاحنة محملة بقارورات غاز البوتان 630 قارورة ملك لمؤسسة نفطال بالمكان المسمى ط.و.رقم 80 الرابط بين عين البيضاء وفكيرينة بالضبط مشتة أولاد لطيفة، بلدية ودائرة فكيرينة ولاية أم البواقي".

وأضاف البيان "تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر".