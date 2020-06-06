اهتز مساء أمس، حي إيسطو بوهران على وقع جريمة قتل ارتكبها شاب "23 سنة" في حق جاره الذي وجه له طعنة بسكين على مستوى القلب بسبب مباراة في كرة القدم في وقت أصاب فيه آخر على مستوى شرايين الذراع تم وضعه بعد نقله إلى المستشفى تحت العناية المركزة.

وفق شهود عيان، فإنه قبيل آذان المغرب كان شباب الحي بصدد خوض مباراة في كرة القدم بملعب جواري في حي "إيسطو" وأثناءها وقع خلاف ما بين شاب ونظيره الذي يقطن معه في عمارة واحدة بسبب الكرة المستديرة لتتطور الأمور بينهما وتصل حد الاشتباك. وإثرها قام أحدهما بإحضار رفقاء له كانوا مدججين بالأسلحة البيضاء من أجل الاعتداء على غريمه الذي تفيد المعلومات أنه مصارع في رياضة الجيدو. الأخير الذي راح يحضر سكينا من أجل مواجهة ابن حيه ومن معه ليقوم بعد ذلك بتوجيه طعنة في قلب المقيم معه بنفس العمارة أرداه قتيلا وطعنة أخرى على مستوى ذراع أحد المتدخلين في المعركة.

وتم نقل جثة القتيل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حي إيسطو في وقت حوّل فيه المصاب إلى مصلحة الاستعجالات الطبية حيث وضح تحت العناية المركزة بسبب شدة النزيف الدموي الذي أصابه.

ومن جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا بفتح تحقيق حول حيثيات هذه الجريمة في وقت تم فيه تطويق الحي تجنبا لأي انزلاق.