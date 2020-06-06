حجز عناصر حرس الحدود بالنعامة كمية كبيرة من الكيف المعالج، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وجاء في البيان " في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجز عناصر حرس الحدود بالنعامة بالناحية العسكرية الثانية، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بستة قناطير و14 كيلوغرام".

من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بإن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة 114 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، تاجري مخدرات وحجزت، 3089 قرص مهلوس وسيارة.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 جوان 2020، مخبأ للجماعات الإرهابية وقذيفة هاون عيار 80 ملم، وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوهنديس بالميلية، ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة.