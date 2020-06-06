قال مندوب في "أوبك" إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا سيتفقون "على الأرجح" على تمديد العمل بخفض إنتاج النفط شهرا واحدا، حسب مانقلت وكالة "رويترز" اليوم السبت.

وأضاف المندوب "على الأرجح سيسفر اجتماع اليوم عن تمديد للاتفاق لمدة شهر واحد فقط. هذا هو التوجه العام داخل أوبك+".

وتلتقي الدول المنتجة للنفط، اليوم السبت، في اجتماع عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، برئاسة وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، لإقرار تمديد خفض قياسي لإنتاج النفط ولحث الدول التي لم تلتزم بالكامل مثل العراق ونيجيريا على الوفاء بشكل أفضل بالحدود القائمة.