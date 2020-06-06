فتح عناصر المناوبة المركزية للأمن ببسكرة، تحقيقا في حادثة رمي الأعلام الوطنية في مفرغة تقع خلف مقر الحماية المدنية بالمخرج الشمالي باتجاه باتنة.

الحادثة التي أثارت استنفار واستنكار السلطات المحلية وكشفت إثر تداول صور وورود معلومات لمصلحة الاستعلامات بأمن الولاية تفيد برمي الأعلام الوطنية في مفرغة عشوائية.

وبعد أن تناهى إلى مسامع والي الولاية بالقضية أمر بفتح تحقيق ميداني، حيث تنقل عناصر الأمن ورئيس بلدية بسكرة لمعرفة مصدر الأعلام ومن كان وراء عملية الرمي.