اختارت جماهير نادي نيس الفرنسي الهدف الذي سجله الدولي الجزائري آدم وناس في شباك أولمبيك ليون في مسابقة كاس فرنسا لكرة القدم الأحسن في هذا الموسم (2019-2020)، حسبما أورده نادي الجنوب على موقعه الرسمي.

ونال هدف الدولي الجزائري, الذي وقعه في الدور ثمن النهائي من مباراة الكأس (خسارة 1-2)، نسبة 54 بالمائة من عدد أصوات المناصرين المعبر عنها.

وتنافس الهدف الذي وقعه وناس مع الذي سجله زميله في النادي، بيير ليس ميلو امام تولوز.

ووقع وناس هدفه في لقاء الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا قبل دقيقة عن نهاية المباراة، عندما كان فريقه متأخرا في النتيجة (0-1), حيث سجل بطريقة رائعة نالت إعجاب الجميع.

وروض وناس الكرة بطريقة جميلة قبل أن يضعها بقذفة قوية في الشباك بقدمه اليسرى.

غير أن النادي الأحمر والأسود تلقى هدف الخسارة عبر ضربة جزاء في الدقيقة 93 سجل حسام عوار ليقصى نيس من المنافسة.

يذكر أن نيس قرر عدم شراء عقد اللاعب الجزائري، في شهر ماي الفارط، والمعار من نابولي الايطالي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وتمكن الدولي الجزائري من تسجيل أربعة أهداف وقدم نفس العدد من التمريرات الحاسمة، خلال 16 مباراة شارك فيها في البطولة وثلاثة في منافسة الكأس.