انطلقت اليوم السبت، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعدن تحت الرئاسة المشتركة للسعودية و روسيا، أشغال الاجتماع الوزاري الحادي عشر (11) لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و شركائها غير الأعضاء الذين وقعوا على "إعلان التعاون" .

و يتطرق الاجتماع, الذي سبقه الاجتماع الـ179 لمؤتمر منظمة أوبك، و الذي جرى كذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد برئاسة وزير الطاقة والرئيس الحالي لمؤتمر أوبك, محمد عرقاب، إلى دراسة إمكانية تمديد، الى ما بعد شهر جوان الجاري، تخفيض الإنتاج النفطي بـ 9.7 مليون برميل يوميا الذي تقرر في افريل الفارط لشهرين "ماي و جوان".

كما سيتم خلال الاجتماع دراسة مستوى الامتثال لاتفاق تخفيض الإنتاج الذي تم إبرامه يوم 12 افريل بين 13 دولة من اوبك و 10 دول من خارجها.

وفي تصريح للصحافة قبيل بدء اجتماع مؤتمر أوبك، قال عرقاب أن اجتماعي المنظمة "يأتيان في الوقت المناسب و سيسمحان بمناقشة مستوى تنفيذ اتفاق التخفيض المقرر في أفريل الفارط و بحث اقتراح تعزيز هذا الاتفاق بطريقة تتيح تحقيق التوازن في سوق النفط ".

و اعتبر الوزير أن "التوازن في السوق النفطية لم يحقق بعد" بالرغم من تحسن الأسعار، داعيا المنتجين إلى "عدم الاكتفاء بالنتائج المحققة حتى الآن".