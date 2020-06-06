قرر أهلي برج بوعريريج (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم) التخلي عن خدمات مهاجمه السوداني محمد عبد الرحمان, المدعو

"الغربال"، حسب ما علم اليوم السبت من إدارة النادي.

وأضح ذات المصدر بأن إدارة النادي وبالتشاور مع الطاقم الفني قررت عدم الاحتفاظ بالغربال رغم المستوى "المميز" الذي ظهر به وتألقه خلال المقابلات التي خاضها مع الفريق، سواء في البطولة أو الكأس، وذلك بعد تلقيها عدة عروض من قبل أندية فرنسية وكذا خليجية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع المهاجم السابق للمريخ السوداني.

وأضاف نفس المصدر بأن عملية تحويل اللاعب ستسمح للطرفين بتحقيق صفقة رابحة حيث ستنعش خزينة النادي ومنه السماح للإدارة بتسوية مستحقات اللاعبين وكذا بعض الديون العالقة من جهة، وستمنح للغربال فرصة انتزاع عقد احترافي مميز من خلال

الانتقال إلى بطولة قوية من جهة أخرى.

وحسب ما أكده اللاعب ، فإنه لا يعارض فكرة تحويله كما أن توقيعه في صفوف الأهلي البرايجي كان هدفه العودة للمنافسة بعد تعرضه إلى إصابة خطيرة على مستوى الركبة، كما كان "متأكدا" أن البطولة الجزائرية ستكون "بوابة عبوره إلى أوروبا''، وهو "جد متحمس لفكرة الاحتراف بفريق أوروبي".

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الغربال الذي التحق بصفوف الأهلي خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية متواجد بمدينة البرج منذ توقف البطولة في مارس الفارط وذلك لتعذر سفره إلى بلده بسبب جائحة كورونا.