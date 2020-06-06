استخدم المهربون في لبنان، ما يمثل أكبر فرح في حياة الإنسان، في عملية تهريب مخدرات بطريقة لا تخطر على بال، وتتمثل في شحن فستان زفاف وزينة نسائية بمادة الهرويين، كانت متوجهة الى إحدى دول شمال إفرقيا، هذا ما كشفت القوى الأمنية اللبنانية.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها أنه "في إطار ملاحقة تجار ومهربي المخدرات والمطلوبين للقضاء، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أشخاص مجهولين بالتحضير لعملية شحن فستان زفاف، وزينة نسائية وأدوات تستخدم داخل المطبخ، تحتوي على مواد مخدرة معدة للتهريب إلى إحدى دول شمال إفريقيا، بواسطة إحدى شركات الشحن، بحيث تم ضبطها، وتبين أنها تحتوي على /2,2/ كلغ. من مادة الهيرويين".