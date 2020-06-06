قرر موقع فايسبوك إضافة خاصية جديدة تسمح للمستخدم بحذف مئات أو حتى آلاف المنشورات القديمة مرة واحدة.



وتتيح خاصية manage activity الجديدة، المتوفرة حاليا عبر تطبيق فايسبوك المخصص للهواتف المحمولة، البحث باستخدام تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية أو بذكر اسم شخص معين، بهدف حذف أي منشورات غير مرغوب في الاحتفاظ بها على فايسبوك. كما تمكن الخاصية الجديدة مستخدمي تطبيق فايسبوك من إخفاء المضمون القديم مع الاحتفاظ به للاستخدام الشخصي في أرشيف، في حالة عدم الرغبة في الحذف.



وفي بيان صادر عن فايسبوك، أعلن الموقع أنه يتفهم أن ”منشورات الأشخاص قبل سنوات سابقة ربما لا تمثلهم اليوم". وأشار البيان كذلك إلى ”الاستمرار في تطوير طرق جديدة لاحترام خصوصية الأشخاص بتوفير المزيد من الشفافية والتحكم".



وترى عدد من المواقع والصفحات المتخصصة في مجال التكنولوجيا أن إطلاق فايسبوك للخاصية الجديدة هو دليل على انتباه الموقع لعزوف المستخدمين الأصغر سنا عن مواقع التواصل الاجتماعي التقليدية تجنبا لاحتفاظ هذه المواقع بمواد "ربما تتسبب في إيذائهم فيما بعد".



أما تطبيق أنستغرام، المملوك من قبل شركة فايسبوك، فقد تعامل سابقا مع الأمر بالفعل حيث يتمتع بخاصية القصة التي يتم حذفها تلقائيا بعد فترة زمنية محددة. كما أنه أضاف خاصية الأرشيف للاستجابة لقيام الكثيرين من مستخدمي التطبيق بحذف الصور التي لا تتلقى الإعجاب الكافي من جانب المتابعين، وفقا لموقع صحيفة الغارديان البريطانية.