قال المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن، أن ترامب فشل في الاستجابة لتحذيرات الخبراء بشأن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".



وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة"، مضيفا: "بسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".

وتابع: "الأمريكيون الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات"، مضيفا: "ما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".



وأرفق بايدن مقطع فيديو، يرصد إحصائيات بتداعيات كورونا عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف، مشيرا إلى أن واحدا من كل 7 أمريكيين فقد عمله، بينما وصلت نسبة البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية إلى 35 في المئة رغم حديثه عن العدالة والمساواة.