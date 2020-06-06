حطت مساء اليوم السبت بمطار الجزائر الدولي طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مطار القاهرة وعلى متنها 160 مسافرا جزائريا كانوا عالقين بمصر بسبب غلق الأجواء أمام حركة الطيران الدولية منذ مارس الماضي اثر تفشي جائحة كورونا، حسب ما صرح به الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات و المنشآت المطارية، طاهر علاش.

و أوضح علاش أن الطائرة حطت بمطار الجزائر الدولي على الساعة 19 و 25 دقيقة.

و كانت رحلة قادمة من دبي قد حطت صباح اليوم السبت بمطار الجزائر الدولي, في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، وعلى متنها 266 جزائريا كانوا عالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

و كانت الجوية الجزائرية قد قامت السبت الماضي بإجلاء نحو 600 مسافر جزائري من فرنسا عبر رحلتين جويتين انطلاقا من مطار شارل ديغول بباريس قبل تنظيم رحلة أخرى من مطار الدار البيضاء بالمغرب الأحد الماضي و على متنها 229 مسافرا جزائريا.

و في 27 ماي، تم إجلاء قرابة 300 مواطن جزائري كانوا عالقين في العاصمة البريطانية لندن.

و تندرج هذه الرحلات في إطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة إجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفسي وباء كورونا المستجد.

و تشرف السفارات الجزائرية في الدول التي ما تزال تضم رعايا جزائريين عالقين على تنظيم الرحلات و التواصل مع المعنيين عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة.

و بهذا تكون الجزائر قد تمكنت من إجلاء أكثر من 9.000 رعية منذ بداية الأزمة الصحية.