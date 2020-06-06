أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفين طاهر بولنوار، أن التاجر و الحرفي هو المسؤول المباشر عن مدى تقيد زبائنه ورواد المحلات بهذه الاجراءات وانه هو من يتحمل تبعات التهاون بها وشدد بولنوارعشية العودة الجزئية لبعض الانشطة التجارية و الحرفية بضرورة التقيد بكافة التدابير الوقائية من أجل الحد من تفشي الوباء.



وقال بولنوار في تصريح خص به موقع الإذاعة الجزائرية، هذا السبت بأن الجمعية الوطنية للتجار و الحرفين قد باشرت منذ أمس حملة تحسيسية عن طريق ممثليها عبر مختلف ولايات الوطن قصد تنبيه التجار بضرورة الالتزام بشروط الوقاية من الفيروس و التقيد بالإجراءات المعلن عنها وكذا حزمة الشروط الاضافية الخاصة بكل نشاط على حدى.