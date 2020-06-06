تلقى وزير الخارجية صبري بوقادوم اليوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية فقد أجرى وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة اتصالا هاتفيا بكل من وزيري خارجية تونس نورالدين الري ووزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم.



وأضاف البيان ” تأتي هذه الاتصالات في إطار التشاور الكامل وتنسيق المواقف بين ليبيا وتونس والجزائر. كما أطلع الوزيرين على آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا.”