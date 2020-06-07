تسبب حريق وقع اليوم ببلدية بئر اغبالو ب 30كلم جنوب غرب البويرة في إتلاف 2 هكتارا من محاصيل القمح حسبما علم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.



وذكر عبدات يوسف الملازم الاول والمكلف بالاعلام أن الحريق شب بأحد حقول الحبوب بالبلدية المذكورة الواقعة جنوب غرب مقر الولاية مخلفا تضرر 2هكتار من اصل 100 هكتار.



وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مما سمح بإنقاذ 100 هكتارا من الحبوب كادت ألسنة اللهب أن تصل إليها مثلما أشير إليه .



وتم تسخير لعملية الإخماد التي استغرقت أزيد من ساعة و نصف طاقم من الحماية المدنية مجهز بشاحنات إطفاء و عتاد تدخل حسب ذات المصدر.