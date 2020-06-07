يخوض الجزائريون اليوم اختبارا جديدا في الحرب ضد فيروس كورونا، بعد اقرار الحكومة مخططا للخروج من الحجر تدريجيا تنطلق مرحلته الأولى اليوم.

يستأنف عدد من التجار نشاطهم بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بالنسبة للبعض، هذه المرحلة الأولى هي بكل تأكيد "بث تجريبي" وامتحان لا يسمح فيه السقوط تحضيرا للتحديات المقبلة ولعل أصعبها اعادة بعث وسائل النقل العمومي.

فلا يحتمل اليوم تكرار صور طوابير "الزلابية" و"قلب اللوز" بداية شهر رمضان الفضيل، بعد أن أقرت يومها الحكومة رفع المنع عن بعض النشاطات التجارية سرعان ما سحبته بعد عدم امتثال الأغلبية لاجراءات التباعد الاجتماعي.

الجزائريون اليوم أمام تحدي التعايش مع هذا الضيف "ثقيل الروح"، لتعود الحياة الى مجاريها تدريجيا بعد ثلاثة أشهر استثنائية انقطع فيها رزق ملايين من العائلات. كما أن التحدي، ويبقىالأهم، العمل على تبني سلوكيات تساهم في القضاء على الفيروس، بعد أن أظهرت احصائيات اليومين الأخيرين ارتفاع في عدد المرضى بعد تراجع دام تسع أيام كاملة.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم، كشف الأمين العام الوطني لإتحاد التجار والحرفين الجزائريين عصام بدري، أن 70 بالمائة من التجار سيستأنفون العمل اليوم.

وأشار المتحدث، إلى أنه ما بين 900 ألف ومليون تاجر تضرروا من إجراءات الحجر الصحي وهم على استعداد تام للعودة إلى العمل وفق الشروط الصحية التي تضمن سلامتهم وسلامة الزبائن من فيروس كورونا.

من جهته دعا بدري كل المواطنين والزبائن بضرورة احترام إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس والإلتزام بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي.