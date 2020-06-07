أعلنت مصالح الأرصاد الجوية م هبوب رياح قوية على الولايات الساحلية والجنوبية اليوم الأحد.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن سرعة الرياح ستصل 60 كلم في الساعة والولايات المعنية هي، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، وتيزي وزو.

وتبدأ صلاحية هذه النشرية على الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساءا.

كما كشفت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تصل إلى 50 كلم في الساعة على الولايات الجنوبية مرفوقة بتطاير للرمال ورداءة في الرؤية.

وتخص النشرية ولايات غرداية، ورقلة، بشار أدرار، وتمنراست، وتمتد صلاحية النشرية من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا.