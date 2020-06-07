أظهر عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 399785 حتى صباح اليوم، بينما وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و87315.

وحسب بيانات الجامعة، ارتفع عدد الإصابات خلال اليوم الماضي بواقع 126,3 ألف حالة، لتصبح الحصيلة 6 ملايين و896179.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1,92 مليون، وفي البرازيل 672 ألفا، وفي روسيا 458 ألفا، وفي بريطانيا 286 ألفا، بينما تخطت الهند مع 246 ألف حالة إسبانيا لتستقر في المركز الخامس بين الدول الأكثر إصابة بالوباء.

انغولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

قررت وزارة الصحة الانغولية اليوم الأحد استدعاء الأطباء والممرضين المتقاعدين للمساعدة في سد العجز بالمستشفيات والمراكز الصحية التي تكافح من أجل الحد من تفشى وباء فيروس "كورونا " المستجد.

وناشدت وزارة الصحة الأنغولية الأطباء والممرضين المتقاعدين المشاركة في دعم العاملين في مجال الصحة من أجل مكافحة وباء كورونا ، وطالبتهم بالتواجد في المواقع والمواعيد التي تحددها لهم إدارة الصحة الإقليمية.

وأوضحت الوزارة أن الذين تم استدعاؤهم سيعملون في مواقع الحجر الصحي، أو مراكز التحويل التي تتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وحثت

الإدارات الصحية الإقليمية على تقديم المساعدات الضرورية للأطباء والممرضين الذين تم استدعاؤهم حتى يمكنهم أداء واجباتهم بطريقة مناسبة.

البرازيل "تخفي" الحصيلة الإجمالية

سجلت السلطات الصحية في البرازيل مساء أمس السبت، أكثر من 900 وفاة و27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة البرازيلية رصد 904 وفيات و27075 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير (مقابل 1005 وفيات و30830 إصابة في اليوم السابق).

وحسب البيانات المتاحة، ترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية في البرازيل إلى 672846 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي بينها 35930 حالة وفاة.

ويأتي ذلك على خلفية اتخاذ الحكومة البرازيلية خطوة مثيرة للجدل، إذ غيرت طريقة نشر إحصاءات كورونا.

وأغلقت وزارة الصحة مؤقتا الجمعة الماضي موقعها الخاص بإحصاءات الفيروس، ومنذ استئناف عمله لم يعد ينشر الموقع إلا عدد الحالات التي تم رصدها خلال آخر 24 ساعة، دون الكشف عن الحصيلة الإجمالية على مستوى الدولة وولاياتها.

وذكر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على حسابه في "تويتر" أمس أن الإحصاءات الإجمالية "لا تعكس واقع الوضع في البلاد"، فيما أعرب كثير من المسؤولين المحليين عن معارضتهم الشديدة لهذا القرار وتعهدوا بالتصدي له.

وأكد المجلس الوطني لوزراء الصحة الذي يضم كل السلطات المحلية الجمعة أن "المحاولة الاستبدادية وغير المتعاطفة وغير الأخلاقية بإخفاء وفيات كوفيد-19 لن نتجح".

من جانبه، أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والمعدات الاستراتيجية بالوكالة، كارلوس ويتزارد، لصحيفة "غلوبو" واسعة الانتشار، أنه تم تخفيض الحصيلة الرسمية بسبب أعداد "خيالية ومتلاعب بها".

كما ذكر ويتزارد لوكالة "فرانس برس" أن الحكومة لا تنوي مراجعة الإحصاءات، قائلا: "لا يهمنا نبش القبور. لا نريد مراجعة الماضي، نحن قلقون أكثر إزاء الحاضر والمستقبل".

زيادة في عدد الإصابات الجديدة في كوريا الجنوبية

أعلن المركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11,776 حالة حتى منتصف ليل أمس بزيادة 57 حالة مقارنة مع اليوم السابق.

ومن بين الـ57 حالة إصابة جديدة، 55 من الداخل، وحالتان من خلال إجراءات الحجر الصحي.

واكتشفت عدد من حالات الإصابة الجديدة في شركة "ريتش واي" المتخصصة في بيع منتجاتها الصحية عبر تنظيم فعاليات جماعية، كما اكتشفت حالات إصابة جماعية بين مستخدمي ملعب كرة الطاولة في سييول، مع استمرار حالات الإصابة المرتبطة بالملاهي الليلية في حي إتيوان والمركز اللوجيستي في بوتشون.

ودعت السلطات الصحية إلى عدم المشاركة في أنشطة تقام في بيئة مغلقة بقدر الإمكان.

وبقي عدد المتوفيين الإجمالي عند 273 حالة بدون تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ووصلت نسبة الوفيات إلى 2.34% لجميع الفئات العمرية.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 10,552 حالة بزيادة 21 حالة، كما ارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج 951 شخصا.

تسجيل 10 آلاف إصابة حديدة في الهند خلال يوم واحد

قالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليبلغ عدد الحالات المسجلة حتى الآن، 246628 حالة.

ووفقا لجامعة "جونز هوبكنز"، انتقلت الهند بهذا الشكل إلى المركز الخامس في العالم من حيث عدد الحالات، وسبقت إسبانيا وإيطاليا.

وأعلنت الصحة الهندية، يوم السبت، أن عدد الحالات المسجلة للمصابين بمرض كوفيد-19، بلغ 236657 حالة (الزيادة في يوم واحد بلغت أكثر من 9 آلاف)، وفي يوم الجمعة السابق 226770 حالة (الزيادة في اليوم أكثر من 9.8 ألف).

وأشارت الوزارة، إلى وجود 120406 أشخاص قيد العلاج في الهند، وإلى أنه تعافى من المرض 119292 شخصا (5220 شخصا خلال اليوم)، وتوفي بسبب الفيروس 6929 شخصا (287 شخصا خلال اليوم).

روسيا.. نحو 9 آلاف إصابة جديدة

أكدت روسيا اليوم الأحد، تسجيل 134 وفاة و8984 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الحالات إلى 5859 وفاة و467673 إصابة.

بذلك شهد معدل الوفيات اليومية تراجعا ملموسا مقارنة مع 197 حالة في اليوم السابق، بينما أظهر مؤشر الإصابات استقرارا مع زيادة طفيفة بواقع 129 حالة على أساس يومي.

وسجل عدد حالات الشفاء تراجعا لافتا مقارنة مع اليوم السابق، حيث تماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5343 شخصا مقابل 8708 في الإحصائية السابقة، لتبلغ الحصيلة 226731، حسبما جاء في آخر تحديث لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن 38,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.