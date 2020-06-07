قال رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن تعديل الدستور خطوة هامة على درب بناء نظام سياسي مبني على مبدأ دولة العدل والقانون والفصل بين السلطات.

واعتبر جيلالي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، أن هناك نية لدى السلطة للانفتاح من أجل القطيعة مع ممارسات النظام السابق والتوجه نحو بناء مؤسسات الدولة على أسس العدل والحرية والديمقراطية واحترام القانون.

ولاحظ جيلالي سفيان أن مسودة الدستور تتضمن بوادر لبناء دولة القانون لافتا إلى أن الأهم هو أن تعرف هذه النصوص طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع. من جهة أخرى، أوضح جيلالي سفيان أن تخفيف القيود الإدارية والبيروقراطية على إنشاء الأحزاب والجمعيات هي خطوة مهمة في ممارسة الحريات وتحرير الطاقات الوطنية خصوصا فئة الشباب.