اهتز، ليلة البارحة السبت قبل منتصف الليل، حي الشهيد مخلوف بن ديدة 1200 وحدة سكنية المسلمة حديثا بالمخرج الشمالي لمدينة سعيدة تحديدا بطريق الوزن الثقيل "طريق الكحلة" على وقع جريمة قتل راح ضحيتها حارس حظيرة السيارات وأب لطفلين يبلغ من العمر 34 سنة، متأثرا بطعنات على مستوى البطن و القلب و الوجه بالسلاح الأبيض.

وحسب مصادر "الخبر" من القطاع الصحي بسعيدة الطعنة الموجهة إلى القلب هي الإصابة التي أثرت عليه بعد نقله إلى استعجالات حي بوخرص الجديدة ثم إلى استعجالات المؤسسة الإستشفائية أحمد مدغري بوسط مدينة سعيدة من طرف مصالح الحماية المدنية لخطورة حالته أين لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا معمقا في تداعيات هذه الجريمة البشعة والبحث عن الجاني، كما طالب سكان الأحياء الجديدة بتسجيل و بناء مقرات للأمن الحضري نظرا للتعداد السكاني الكبير الذي تحتضنه الأحياء المشيدة حديثا و أخرى مقرر تسليمها عن قريب .