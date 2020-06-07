خضع كل من المدير العام لوفاق سطيف، فهد حلفاية، رئيسا جمعية عين مليلة و اتحاد بسكرة، على التوالي الهادي بن صيد وعبد الله بن عيسى، و وكيل اللاعبين، نسيم سعداوي، اليوم الأحدن إلى جلسة استماع لدى وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) في قضية الترتيب المزعوم للمباريات، والتي تم الكشف عنها عبر تسريب تسجيل صوتي.

بالمقابل، غاب كل من رئيس مجلس إدارة أهلي برج بوعريريج، أنيس بن حمادي والمدير العام لاتحاد بلعباس، قدور بن عياد، بعدما وجه لهما استدعاء للمثول أمام وكيل الجمهورية. وغاب بن حمادي "لأسباب صحية", بينما فوض بن عياد محاميه.

و أحال وكيل الجمهورية الملف إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة.

وقال نسيم سعداوي أمام وكيل الجمهورية أنه "يجهل" منع تسجيل المكالمات الهاتفية. وناشد قائلا: "هدفي من تسجيل المكالمة هو حماية نفسي وإثبات براءتي في هذه المساومة. أنا بريء".

وسبق لكل من نسيم سعداوي وفهد حلفاية أن دافعا عن براءتهما حينما مثلا على مرتين أمام لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة. وأصر سعداوي على أن التسجيل الصوتي "ليس مزيفا"، خلافا لكلام مدير النادي السطايفي، الذي يشدد على أنه تسجيل "مفبرك".

في نفس هذه القضية التي تصدرت عناوين الصحف، استمعت لجنة الانضباط كذلك إلى رئيس مجلس إدارة أهلي البرج, أنيس بن حمادي، الذي ورد اسمه في هذا التسجيل، ورئيس اتحاد بسكرة, عبد الله بن عيسى. هذا الأخير "فجر مفاجأة" حينما كشف أنه تم الاتصال به من قبل شخص لترتيب المباراة التي خسرها فريقه ضد وفاق سطيف(0-2)، لحساب الجولة ال21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وتم استدعاء العدالة لمختلف الأطراف ذات الصلة بهذه القضية عقب الشكوى ضد مجهول التي أودعتها وزارة الشباب والرياضة.