كورونا: توزيع الإصابة على الولايات

مجتمع
7 يونيو 2020 () - س.أ
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سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 104 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا.

و تتوزع الإصابات و الوفيات كالتالي: 

 

البليدة 1247

الجزائر 1135 و حالتا وفاة جديدة 

سطيف 652 و حالتا وفاة جديدة

وهران 649 

قسنطينة 485 

عين الدفلى 411 

تيبازة 352 

بجاية 305 

تلمسان 297 

ورڨلة 297  و حالة وفاة جديدة 

برج بوعريريج 235 

المدية 234 و حالة وفاة جديدة 

أم البواقي 201 

عنابة 200 

تيارت 192 

باتنة180 

الجلفة 176 

تيزي وزو 175 

المسيلة 171 

بشار 169 

خنشلة 160 

معسكر 150 

سكيكدة 148 

بومرداس 141  و حالة وفاة جديدة 

بسكرة 140 

أدرار 135 

الأغواط 135 

الوادي 114  و حالة وفاة جديدة 

عين تموشنت 111 

البويرة 108 

غرداية 106 و حالة وفاة جديدة 

سيدي بلعباس 88 

مستغانم 87 

تبسة 87

تيسمسيلت 85 

سوق اهراس79 

ميلة 76 

الشلف 73 

جيجل 66 

نعامة 62 

ڨالمة 61 

غليزان 51 

البيض 48 

الطارف 39 

تندوف 14 

تمنراست 13 

سعيدة 12 

إليزي 9 

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كلمات دلالية:
كورونا

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