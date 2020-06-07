كورونا: توزيع الإصابة على الولايات
سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 104 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا.
و تتوزع الإصابات و الوفيات كالتالي:
البليدة 1247
الجزائر 1135 و حالتا وفاة جديدة
سطيف 652 و حالتا وفاة جديدة
وهران 649
قسنطينة 485
عين الدفلى 411
تيبازة 352
بجاية 305
تلمسان 297
ورڨلة 297 و حالة وفاة جديدة
برج بوعريريج 235
المدية 234 و حالة وفاة جديدة
أم البواقي 201
عنابة 200
تيارت 192
باتنة180
الجلفة 176
تيزي وزو 175
المسيلة 171
بشار 169
خنشلة 160
معسكر 150
سكيكدة 148
بومرداس 141 و حالة وفاة جديدة
بسكرة 140
أدرار 135
الأغواط 135
الوادي 114 و حالة وفاة جديدة
عين تموشنت 111
البويرة 108
غرداية 106 و حالة وفاة جديدة
سيدي بلعباس 88
مستغانم 87
تبسة 87
تيسمسيلت 85
سوق اهراس79
ميلة 76
الشلف 73
جيجل 66
نعامة 62
ڨالمة 61
غليزان 51
البيض 48
الطارف 39
تندوف 14
تمنراست 13
سعيدة 12
إليزي 9