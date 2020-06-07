سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 104 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا.

و تتوزع الإصابات و الوفيات كالتالي:

البليدة 1247

الجزائر 1135 و حالتا وفاة جديدة

سطيف 652 و حالتا وفاة جديدة

وهران 649

قسنطينة 485

عين الدفلى 411

تيبازة 352

بجاية 305

تلمسان 297

ورڨلة 297 و حالة وفاة جديدة

برج بوعريريج 235

المدية 234 و حالة وفاة جديدة

أم البواقي 201

عنابة 200

تيارت 192

باتنة180

الجلفة 176

تيزي وزو 175

المسيلة 171

بشار 169

خنشلة 160

معسكر 150

سكيكدة 148

بومرداس 141 و حالة وفاة جديدة

بسكرة 140

أدرار 135

الأغواط 135

الوادي 114 و حالة وفاة جديدة

عين تموشنت 111

البويرة 108

غرداية 106 و حالة وفاة جديدة

سيدي بلعباس 88

مستغانم 87

تبسة 87

تيسمسيلت 85

سوق اهراس79

ميلة 76

الشلف 73

جيجل 66

نعامة 62

ڨالمة 61

غليزان 51

البيض 48

الطارف 39

تندوف 14

تمنراست 13

سعيدة 12

إليزي 9