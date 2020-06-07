حجزت مصالح الأمن الحضري الخارجي وادي العثمانية نهاية الأسبوع المنصرم 20 ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دج وأوقفت 03 أشخاص .





و قد تم الترصد للمشتبه فيه البالغ من العمر 20 سنة إلى غاية توقيفه متلبسا بحيازة 20 ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دج بأحد الأحياء.



بالتنسيق مع النيابة المختصة وعرض الأوراق المحجوزة على الخبرة البنكية تم توسيع دائرة التحريات حيث أوقف عناصر الأمن الحضري شريكين آخرين يبلغان من العمر 30 و32 سنة ، اللذان ساهما رفقة المشتبه فيه الرئيس في طرح الأوراق النقدية المزورة للتداول.





بعد استكمال اجراءات التحقيق قدم المشتبه فيهم الثلاثة أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد التي أمرت بوضع المشتبه فيه الرئيس رهن الحبس، فيما وضع شريكاه تحت تدابير الرقابة القضائية.