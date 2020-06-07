رئيس الجمهورية يعين أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة

أخبار الوطن
7 يونيو 2020 () - واج/س.أ
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 عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, اليوم الأحد، 14 عضوا عن الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم مرسوما رئاسيا عين بموجبه أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة".

            ويتعلق الأمر بالسيدات والسادة الآتية أسماؤهم:

            - ليلى حمادي أرملة عسلاوي، وزيرة سابقة.

            - عبد المجيد بن قداش، إطار سامي في الدولة.

            - عمر بلحاج، محامي.

            - عمار عبد الحميد ماحي – باهي، وزير العدل سابقا.

            - البروفسور في الطب محمد بوزيان، مدير جامعة سابق.

            - موسى شرشالي ـ المدعو مصطفى، عضو المنظمة الوطنية للمجاهدين.

            - عمر دادي عدون، محامي.

            - بلقاسم عبد العالي، عضو الفدرالية الوطنية لمربي الماشية.

            - أحمد بناي، إطار سامي في الدولة.

            - محمد حميدو، إطار سامي سابق.

            - البروفسور محمد بلحاج، رئيس اللجنة الطبية الوطنية لداء السكري.

            - نورالدين تاج، إطار سابق في الدولة.

            - ميلود حنافي، إطار سابق في الدولة.

            - الحاج نور، إطار في قطاع العدالة.

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