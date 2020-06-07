ستشهد بعض بلديات العاصمة تذبذبا في التزويد بالطاقة كهربائية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 جوان الجاري بسبب أشغال استبدال التجهيزات الكهربائية، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لشركة سونلغاز.

وسيمس هذا التذبذب -يضيف ذات البيان- كل من أحياء 30 مسكن (المديرية العامة للأمن الوطني) ببلدية الشراقة وحي 400 مسكن اجتماعي تساهمي (جزئيا) و90 جناح ببلدية أولاد فايت، يوم الثلاثاء 9 جوان من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة مساءا.

وببلدية بوزريعة، فستعرف كل من أحياء شعبة بوحمام والمجمع السكني بوحمام وحي بوحمام تذبذب في التموين بالكهرباء خلال نفس اليوم من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساءا.

أما بالنسبة ليوم الأربعاء 10 جوان، فسيمس التذبذب كل من أحياء 138 مسكن وحي RHP ببلدية أولاد فايت من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة مساءا.

و في بلدية بوزريعة وخلال نفس اليوم، سيمس التذبذب في التموين كل من حي 20 مسكن بوحمام والمجمع السكني بوحمام وأحياء بوسكولت، من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساءا.

وخلال يوم الخميس 11 جوان ستشهد أحياء من بلديتي أولاد فايت و بوزريعة تذبذبا في التزويد بالكهرباء من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الرابعة مساءا.

و يتعلق الامر بكل من احياء تعاونية ريم و مدرسة الهضبة و تعاونية الصنوبر ببلدية أولاد فايت و كذا حي 26 مسكن بوسكولت و المجمع السكني بوسكولت وحي بوسكولت ببلدية بوزريعة، حسب ذات المصدر.