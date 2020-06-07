أفادت مصادر صحية متطابقة بتيزي وزو أن المؤسسات الإستشفائية بالولاية قد سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة حوالي 15 حالة جديدة لأشخاص يعانون من أعراض مرضية تدل على أنهم يكونوا قد اصيبوا بداء كورونا فيروس .



حسب المصادر نفسها الحالات المسجلة خلال ال24 ساعة الأخيرة قد سجلت بمختلف مدن الولاية منها الصوامع ، أيت تودرت ، أيت عيسى ميمون و أن المرضى الذين قصدوا المؤسسات الإستشفائية لإجراء الفحوصات الطبية عليهم قد وضعوا تحت الحجر الصحي . بطبيعة الحال أن تسجيل حالات جديدة بإقليم الولاية قد أقلق المصالح الطبية بالولاية التي طالبت من المواطنين لإتخاذ الأجراءات التي نصح بها الأطباء و توخي الحذر لتفادي تسجيل حالات أخرى .