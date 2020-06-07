شهدت قرية أورير منقلات ببلدية عين الحمام بولاية تيزي وزو، نهاية الاسبوع المنصرم ظهور حشرة بعضوض النمر الامر الذي دفع بالمصالح الطبية بالولاية و مصالح بلدية عين الحمام تتخذ الإجراءات الوقائية لتفادي أنتشارها بالمنطقة .



حسب حكيم أيت وعراب رئيس جمعية "إيكو أورير " أنه كاد أن يكون ضحية هذه الحشرة التي ولجت منزله فقام بأخذ صورة للحشرة وإرسالها غلى مديرية الصحة بالولاية التي أكدت له أنها بعوضة النمر كما قام بإشعار مصالح النظاقة ببلدية عين الحمام حيث باشرت عملية وقائية لإصطياد الحشرة و تنظيف منازل القرية و شوارعها للقضاء على الحشرة.