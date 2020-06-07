تم مساء هذا الأحد إخماد حريق مهول شب بمركب الأنسجة الصناعية بالمنطقة الصناعية بحي كشيدة بمدينة باتنة بعد أن أتى على 4 آلاف رزمة من بقايا القطن الذي يستعمل في صناعة المساحات الأرضية، حسبما أفاد به المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بالولاية، الملازم زهير نكاع .



وأوضح المصدر ، أن أعوان الحماية المدنية سجلوا تعرض عامل بالمصنع لصعوبة في التنفس تم إسعافه بعين المكان قبل نقله إلى المستشفى عن طريق سيارة إسعاف للمؤسسة فيما تمكنوا من إنقاذ سلسلة من آلات الربط داخل المستودع وكذا المصنع المتربع على 20 هكتارا .



وأضاف المتحدث، أن مصالح الحماية المدنية التي تدخلت لإطفاء الحريق سخرت لهذه العملية 12 شاحنة إطفاء و سيارة إسعاف و 38 عون تدخل بمختلف الرتب ممثلين لخمس وحدات تدخل (الوحدة الرئيسية و بدعم من أربع وحدات ثانوية لكل من عين التوتة و حملة و المعذر و عين ياقوت)، بالإضافة إلى 10 أعوان أمن تابعين للمصنع مما مكن من السيطرة على ألسنة اللهب في وقت قياسي و الحيلولة دون امتدادها إلى باقي الورشات و أجزاء أخرى من المصنع.



من جهتها، فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.



