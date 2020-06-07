يصنع اسم متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر الحدث خلال هذه الأيام، وتوالت التقارير عن اهتمام متزايد باللاعب من أندية أوروبية كبرى بعد مشواره المميز أول موسم له مع ميلان الإيطالي.



وذكرت التقارير أن مانشستر سيتي يعتبر أبرز المهتمين باللاعب المتوج بكأس أمم أفريقيا مع المنتخب الجزائري خلال الصيف الماضي، وأوضحت أن مدرب السيتي بيب غوارديولا تحدث شخصيا مع بن ناصر من أجل إقناعه بالالتحاق بمواطنه رياض محرز.



وأبدت إدارة مانشستر سيتي استعدادا لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد بن ناصر والمقدرة بخمسين مليون يورو.



ووفقا لموقع "فوت ميركاتو" فإن القطب الآخر لمدينة مانشستر، دخل سباق التعاقد مع بن ناصر خريج أكاديمية أرسنال، وأوضح أن مدرب "الشياطين الحمر" أولي غونار سولشاير يعتقد أن اللاعب سيمنح حلولا إضافية للفريق وسط الميدان.



كما نقلت صحيفتا "إس، موندو ديبورتيفو" الإسبانيتان معلومات عن اهتمام من ريال مدريد باللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا التي جرت بمصر، وأوضحتا أن مدرب "الملكي" زين الدين زيدان وضع بن ناصر خيارا ثانيا في حال فشل صفقة التعاقد مع النجم الواعد لنادي رين الفرنسي إدواردو كامافيغا.



وكان باريس سان جيرمان أول الفرق التي ارتبط بها اسم بن ناصر، وذكرت تقارير أن بطل فرنسا تقدم بعرض أول بقيمة 30 مليون يورو ولكن قوبل بالرفض من طرف إدارة ميلان.



ويرتبط بن ناصر بعقد مع ميلان يمتد إلى عام 2024، وانضم إلى الفريق خلال الصيف الماضي قادما من إمبولي مقابل 16 مليون يورو، ووفقا لموقع "فوت ميركاتو" فإنه سيحدد فريقه المستقبلي بناء على فرصه في الحصول على أكبر وقت ممكن للعب.



