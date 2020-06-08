نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، عن قيام طبيب جزائري مقيم بالولايات المتحدة بأبحاث مثمرة عن فيروس كورونا.

وجاء في المنشور على الصفحة الرسمية للسفارة في موقع فايسبوك "نحن فخورون بالدكتور عبد القادر محمدي، أستاذ مساعد بالمركز الطبي لمعهد الأشعة بجامعة سنسيناتي، بعد نشره للدراسة التي قام بها فريقه الطبي الذي يشمل زوجته الدكتورة سهى بشير محمدي في مجلة راديولوجي المرموقة الصادرة الشهر الماضي. تخرج الدكتور محمدي من كلية الطب لجامعة الجزائر في 2008".

وأعطت السفارة تفاصيل عن هذه الأبحاث بالتأكيد "خلصت الدراسة التي شملت 725 مصاب بكوفيد-19، إلى أن فيروس كورونا له تأثير على الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك أكثر حالات الصدمة الدماغية شيوعا. كما قام الدكتور محمدي بنشر دراسة حول التطورات في علم الأورام العصبية".