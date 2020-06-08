أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الاثنين ،أن عناصر الدرك الوطني، أوقف يوم 07 جوان 2020، عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببرج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب البيان أيضا ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثمانية قناطير وكيلوغرام، خلال دورية بحث قرب بلدية جنيّن بورزق، ولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية.

كما أوقفت مفارز مشتركة أخرى سبعة (07) تجار مخدرات وضبطت (37.350) كيلوغرام من الكيف المعالج و(500) غرام من مادة الكوكايين و(1161) وحدة من مختلف المشروبات خلال عمليات متفرقة بكل من وهران وتلمسان وبومرداس وببرج بوعريريج.