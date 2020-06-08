وقعت وزارة الشباب والرياضة، وھیئة الوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم الإثنين، على اتفاقية لمكافحة الفساد.

وأكد الوزير سيد على خالدي، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها اليوم، أن "الھدف من ھذه الاتفاقية، ھو حماية الأنشطة الرياضیة من الفساد، ووضع قطیعة مع الممارسات التي كانت تحدث سابقا".

كما أشار إلى أن وزارته ستقوم بإعداد خريطة طريق واضحة وفق معاير دولیة بخصوص ھذا الجانب، كما شدد على ضرورة أخلقة النشاط الرياضي في بلادنا.

مفيدا أن الوزارة تهدف للممارسة الشريفة والنزيهة لجميع المنافسات الرياضية.