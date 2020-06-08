عقد اليوم الاثنين المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل محمد طارق بلعريبي مع الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC أوقاسي بومدين، بمقر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، اجتماع تنسيقي عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، لتشديد الرقابة على نوعية و جودة السكنات وهذا طبقا لتعليمات وزير السكن والعمران كمال ناصري.

وحضر هذا الاجتماع المدراء الجهويين لوكالة عدل و كذا مدراء المشاريع بمختلف الولايات و المدراء الجهويين، مدراء الوكالات التابعة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، ومن خلال هذا اللقاء عرضت الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء أهم الوسائل و الإمكانيات التي توفرها لتشديد الرقابة على نوعية وجودة السكنات وهذا طبقا للتعليمة الوزارية رقم 01/2018 ، كما عرضت هيئة التحفظات المسجلة على مستوى مختلف مشاريع عدل مع تحديد الورشات التي تسجل فيها مشاكل وإبراز أهم التحفظات .

وأفاد بيان الوكالة، أن المدير العام لوكالة عدل محمد طارق بلعربي أعطى تعليمات صارمة للمدراء الجهويين و مدراء المشاريع والتي تمثلت في:

- ضرورة التنسيق بين المدراء الجهويين ومدراء المشاريع ممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.

- استحداث مديرية خاصة بمتابعة جودة ونوعية المشاريع تابعة للمديرية العامة لوكالة عدل.

- إلزام شركات الإنجاز ابتداء من الغد استعمال الجدار العازل بدل تلبيس جدران الشقق بالجبس.

- إلزام مدراء المشاريع و المدراء الجهويين بإرسال شهادة المطابقة التقنية التي تقدمها CTC إلى المديرية العام.

- الحفاظ على سمعة وكالة عدل باعتبارها اكبر وكالة في منطقة البحر الأبيض المتوسط .

- عدم السماح بتسليم سكنات رديئة حتى وان حددت فيها أجال التسليم وعلى الجميع الالتزام بهذه التعليمة

- فسخ العقود مع شركة الإنجاز التي لا تحترم معايير جودة و نوعية السكنات .

- تقديم تقارير مفصلة عن كل المشاكل التي تعرقل عملية تقدم المشاريع .

- تقديم تقارير مكتوبة للمديرية العام لشركة الإنجاز التي لا تحترم الجودة والنوعية.