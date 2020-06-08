تظاهر مئات الفلسطينيين، اليوم الاثنين، وسط مدينة رام الله رفضا وتنديدا بمخطط الضم القاضي بفرض السيادة الصهيونية على أجزاء من الضفة الغربية والأغوار. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورايات خطوا عليها شعارات تدين الإعلان الصهيوني ورفض صفقة القرن الأمريكية.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب المجتمع الدولي بلجم الكيان الصهيوني والضغط عليها لوقف مخطط الضم الذي من المزمع تنفيذه مطلع الشهر المقبل، مؤكدين التفافهم حول القيادة الفلسطينية ودعم موقفها من وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانبين الأمريكي والصهيوني.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول لوكالة "سبوتنيك": "رسالتنا اليوم واضحة لا لبس فيها وعلى العالم تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه التي قضمها الصهاينة ."