بلغت العائدات الجمركية للجزائر 270.35 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2020 مقابل 267.33 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2019، مسجلة ارتفاعا طفيفا قدره 1.13 بالمائة، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين لدى المديرية العامة للجمارك.

واستخدمت العائدات الجمركية المحصل عليها خلال الثلاثي الأول من 2020 في تزويد ميزانية الدولة بـ 227.62 مليار دج مقابل 229.17 مليار دج خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.68 بالمائة، حسب إحصائيات مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك. وبلغت العائدات الموجهة لميزانية الدولة 84.2 بالمائة من مجموع التحصيلات التي أجرتها الجمارك خلال الثلاثي الأول من 2020.

كما قدرت حصة العائدات الموجهة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية ما يقارب 21.66 مليار دج مقابل 23.25 مليار دج، مسجلة انخفاضا قدره 6.82 بالمائة.

وتشير المديرية العامة للجمارك إلى أن العائدات الموجهة للصندوق الوطني للتقاعد استقرت عند 19.25 مليار دج مقابل 13.22 مليار دج مسجلة ارتفاعا بقرابة 45.68 بالمائة.

أما عن العائدات الموجهة لحسابات التخصيص الخاص، فقد استقرت عند ما يقارب 1.59 مليار دج مقابل 1.41 مليار دج، مسجلة ارتفاعا قدره 12.90 بالمائة.

وخلال الثلاثي الأول من سنة 2020، بلغت العائدات الموجهة للبلديات قيمة 222.79 مليون دج مقابل 286.09 مليون دج، مسجلة انخفاضا بـ 22.13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وبخصوص التحصيلات المحققة شهر مارس الفارط، أوضح المصدر نفسه أنها تراجعت ب 4.8 بالمائة لتبلغ 97.93 مليار دج مقارنة بشهر فيفري 2020.

وعرف شهر فيفري الفارط ارتفاعا "محسوسا" بـ 47.95 بالمائة ليبلغ 102.87 مليار دج مقارنة بشهر يناير (69.57 مليار دج).

وشمل الانخفاض مسجل شهر مارس الفارط مجمل العائدات باستثناء تلك الموجهة للصندوق الوطني للتقاعد التي عرفت ارتفاعا بـ 7.58 بالمائة لتبلغ 7.90 مليار دج شهر مارس مقارنة بشهر فيفري من السنة الجارية.

من جهة أخرى، تراجعت التحويلات الأخرى للعائدات الجمركية إذ قدرت العائدات الموجهة لميزانية الدولة بـ 81.52 مليار دج (- 6.03 بالمائة)، و 7.95 مليار دج (-1.66 بالمائة) بالنسبة للعائدات الموجهة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، فيما بلغت تلك الموجهة لحسابات التخصيص الخاص 484.58 مليون دج (20.57 بالمائة)، و أخيرا العائدات الموجهة للبلديات التي سجلت تراجعا ب 7.11 بالمائة لتبلغ 79.60 مليون دج.

واستقرت العائدات الجمركية للجزائر سنة 2019 عند مبلغ 1097.86 مليار دج مسجلة ارتفاعا ب 7 بالمائة.

واستخدمت تلك العائدات لتزويد ميزانية الدولة في حدود 947.05 مليار دج (+7.36 بالمائة)، صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية بـ 93.2 مليار دج (+4.52 بالمائة)، الصندوق الوطني للتقاعد بـ 50.47 مليار دج (+ 8.84 بالمائة)، حسابات التخصيص الخاص ب 6.06 مليار دج (-3.97 بالمائة)، في حين بلغت العائدات الموجهة للبلديات 1.074 مليار دج بانخفاض بأزيد من 53.17 بالمائة.