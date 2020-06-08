أكد شاكر قارة، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، أن التسجيل الصوتي لحلفاية ونسيم سعداوي ليس مفبركا.

أضاف وكيل الجمهورية، في ندوة صحفية عقدها اليوم، أن التسجيل الصوت يزيد عن 3 دقائق و 48 ثانية وتم تسجيله بتاريخ 4 مارس 2020 على الساعة منتصف الليل و14 دقيقة، أين تم تحديد 7 خطوط هاتفية خلال التحقيق في القضية، والتحقيقات كشفت تطابقا بين أصوات المتهمين والتسجيل الصوتي.

وفي ذات السياق أكد ذات المتحدث أنه قد تم الإستماع لـ9 اشخاص بخصوص القضية فضلا عن تأسس ممثل عن وزارة الشباب والرياضة كطرف مدني في القضية، وتم توجيه الإتهام من قبل النيابة العامة لثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بتاريخ 7 جوان 2020.

وبالنظر للتهم الموجهة فان المعنيين مهددون بعقوبة تتراوح بين شهرين و10 سنوات سجنا. للاشارة فان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أمر أمس بايداع كل من فهد حلفاية، رئيس وفاق سطيف، ونسيم سعداوي الحبس المؤقت.